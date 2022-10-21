Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты хотят уничтожить мурал "Милана" в Мариуполе, который является символом трагедии войны

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 21:39
Оккупанты хотят уничтожить мурал Милана в Мариуполе, который является символом трагедии войны
Мурал "Милана", фото из Мариупольского горсовета

В оккупированном Мариуполе россияне планируют уничтожить мурал "Милана", посвященный девочке, которая потеряла мать во время обстрелов города в 2015 году.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Детали: По информации горсовета, официальным поводом для уничтожения символа оккупанты назвали "восстановление теплового контура". 

Реклама:

"На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстреле нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", - говорится в сообщении.

Справка: Милане было шесть лет, когда микрорайон "Восточный", в котором она проживала вместе с мамой, накрыло обстрелами. Мама погибла. Девочке медики вынуждены были ампутировать ногу. Она пережила несколько операций и заново училась ходить.

Мурал "Милана" символизирует боль и горе, которые Россия принесла в Украину. 

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Два дня назад в центре Мариуполя российские оккупанты демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году. 

Темы: оккупациякультуравойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
оккупация
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: