Оккупанты хотят уничтожить мурал "Милана" в Мариуполе, который является символом трагедии войны

В оккупированном Мариуполе россияне планируют уничтожить мурал "Милана", посвященный девочке, которая потеряла мать во время обстрелов города в 2015 году.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Детали: По информации горсовета, официальным поводом для уничтожения символа оккупанты назвали "восстановление теплового контура".

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"На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстреле нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", - говорится в сообщении.

Справка: Милане было шесть лет, когда микрорайон "Восточный", в котором она проживала вместе с мамой, накрыло обстрелами. Мама погибла. Девочке медики вынуждены были ампутировать ногу. Она пережила несколько операций и заново училась ходить.

Мурал "Милана" символизирует боль и горе, которые Россия принесла в Украину.

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Что этому предшествовало: Два дня назад в центре Мариуполя российские оккупанты демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году.