Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атакует энергообъекты: прилеты на Кировоградщине, Одесщине, в Ровно

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 10:57
Россия атакует энергообъекты: прилеты на Кировоградщине, Одесщине, в Ровно
фото pixabay

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и города Ровно.

Источник: председатель ОВА Андрей Райкович в Telegram, председатель ОВА Максим Марченко, мэр Ровно Александр Третьяк

Детали: Райкович обратился ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетей, заведений общественного питания, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии. В области возможны перебои с поставками электроэнергии. Уже есть отключения.

Реклама:

Марченко сообщает: в результате двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. По данным Одесской райгосадминистрации, есть трое пострадавших.

Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры Ровно. Предварительно без жертв. В медицинских учреждениях города развернули пункты оказания помощи.

Городские службы в полной боевой готовности, работают с энергетиками по восстановлению энергии в городе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: