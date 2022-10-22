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Россия атакует энергообъекты: прилеты на Кировоградщине, Одесщине, в Ровно

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 10:57
фото pixabay

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и города Ровно.

Источник: председатель ОВА Андрей Райкович в Telegram, председатель ОВА Максим Марченко, мэр Ровно Александр Третьяк

Детали: Райкович обратился ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетей, заведений общественного питания, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии. В области возможны перебои с поставками электроэнергии. Уже есть отключения.

Марченко сообщает: в результате двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. По данным Одесской райгосадминистрации, есть трое пострадавших.

Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры Ровно. Предварительно без жертв. В медицинских учреждениях города развернули пункты оказания помощи.

Городские службы в полной боевой готовности, работают с энергетиками по восстановлению энергии в городе.

Напомним: В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

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Темы: война
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