Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища

Гауляйтер Нової Каховки Херсонщини Володимир Леонтьєв заявив, що окупанти почали скидати воду вниз за течією Дніпра з Каховського водосховища.

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на ефір "Соловйов Live".

Пряма мова Леонтьєва: "ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи на жоден день із 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою".

Деталі: За словами представника окупантів, "рівень води нижче за течією зріс, відкриті всі шандори (затвори), відбувається попереднє скидання води зараз".

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