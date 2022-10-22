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Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 14:43
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ГУР

Гауляйтер Нової Каховки Херсонщини Володимир Леонтьєв заявив, що окупанти почали скидати воду вниз за течією Дніпра з Каховського водосховища.

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на ефір "Соловйов Live".

Пряма мова Леонтьєва: "ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи на жоден день із 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою".

Деталі: За словами представника окупантів, "рівень води нижче за течією зріс, відкриті всі шандори (затвори), відбувається попереднє скидання води зараз".

Передісторія:

  • 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.
  • За даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні.
  • 21 жовтня Україна закликала ООН, Європейський Союз та інші організації направити міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області.

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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