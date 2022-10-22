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Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 14:43
Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУР

Гауляйтер Новой Каховки Херсонщины Владимир Леонтьев заявил, что оккупанты начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра из Каховского водохранилища.

Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на эфир "Соловьев Live".

Прямая речь Леонтьева: "ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше".

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Детали: По словам представителя оккупантов, "уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас".

Предистория

  • 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.
  • По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.
  • 21 октября Украина призвала ООН, Европейский Союз и другие организации направить международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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