Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища

Гауляйтер Новой Каховки Херсонщины Владимир Леонтьев заявил, что оккупанты начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра из Каховского водохранилища.

Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на эфир "Соловьев Live".

Прямая речь Леонтьева: "ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше".

Детали: По словам представителя оккупантов, "уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас".

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