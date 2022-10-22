Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища
Суббота, 22 октября 2022, 14:43
Гауляйтер Новой Каховки Херсонщины Владимир Леонтьев заявил, что оккупанты начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра из Каховского водохранилища.
Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на эфир "Соловьев Live".
Прямая речь Леонтьева: "ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше".
Детали: По словам представителя оккупантов, "уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас".
Предистория:
- 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.
- По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.
- 21 октября Украина призвала ООН, Европейский Союз и другие организации направить международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области.