У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер

Пошкоджений 22 жовтня будинок у Луцьку, фото з Telegram Ігора Поліщука

Мер Луцька Ігор Поліщук каже, що внаслідок ракетного удару 22 жовтня фактично знищено об'єкт енергетики міста.

Джерело: Поліщук у Telegram

Пряма мова: "Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе".

Реклама:

Деталі: За словами мера, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Пізніше Поліщук також повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу в Луцьку уламками ракети та ударною хвилею було пошкоджено 12 приватних будинків, у 7 будинках пошкоджена покрівля.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.