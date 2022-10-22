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В Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 19:10
Поврежденный 22 октября дом в Луцке, фото из Telegram Игоря Полищука

Мэр Луцка Игорь Полищук говорит, что в результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики города.

Источник: Полищук в Telegram

Прямая речь: "Повреждения объекта энергетики, по которому было осуществлено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно".

Детали: По словам мэра, по предварительной информации, попадание было осуществлено тремя ракетами Х-101.

Позже Полищук также сообщил, что в результате утреннего обстрела в Луцке обломками ракеты и ударной волной было повреждено 12 частных домов, в 7 домах повреждена кровля.

Напомним: 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты нашей страны.

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В результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.

Темы: ЛуцкВолынская область
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