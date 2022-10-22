В Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр
Мэр Луцка Игорь Полищук говорит, что в результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики города.
Источник: Полищук в Telegram
Прямая речь: "Повреждения объекта энергетики, по которому было осуществлено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно".
Детали: По словам мэра, по предварительной информации, попадание было осуществлено тремя ракетами Х-101.
Позже Полищук также сообщил, что в результате утреннего обстрела в Луцке обломками ракеты и ударной волной было повреждено 12 частных домов, в 7 домах повреждена кровля.
Напомним: 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты нашей страны.
В результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.