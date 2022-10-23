"Зарозумілий, але геніальний": Вашингтон дедалі турбує вплив Ілона Маска — WP

Вашингтон дедалі більше стурбований тим, що американський мільярдер, очільник Tesla Ілон Маск втручається в нестабільні геополітичні питання, а чиновники працюють над тим, аби зменшити залежність уряду від Маска.

Джерело: джерела WP

Деталі: WP опитав два десятки високопоставлених державних чиновників. Вони говорили про Маска тільки на умовах анонімності.

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Видання пише, що двадцятирічне партнерство між Маском і федеральним урядом допомогло Штатам повернутися до глобального домінування в космосі і перейти на електромобілі, а також зробило Маска всесвітньо відомим "генеральним директором". Однак зараз підприємець рідко відвідує Вашингтон і все частіше критикує федеральний уряд. За словами людей, які безпосередньо працюють з ним, він розмовляє з президентами інших держав і прем'єр-міністрами. У травні бразильські офіційні особи заявили, що Маск зустрічався з Жаїром Болсонару, президентом Бразилії. Маск заявив, що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним 18 місяців тому, але спростував повідомлення про те, що він розмовляв з Путіним безпосередньо перед тим, як запропонувати свій "мирний план" щодо України.

Маск продає свої найсучасніші ракети та аерокосмічні технології Південній Кореї, Туреччині та дедалі довшому списку інших країн. У нього є заводи Tesla в Німеччині та Китаї. Він також володіє і контролює понад 3 тисячі супутників, що обертаються навколо Землі - набагато більше, ніж будь-яка країна, включаючи Сполучені Штати. Американські військові використовують ракети та послуги супутникового зв'язку Маска для своїх безпілотників, кораблів та літаків. NASA в даний час не має можливості доставити американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію без його космічної капсули. І в той час, коли зміна клімату є головним пріоритетом Білого дому, у Маска більше електромобілів на дорогах США, ніж у будь-якого іншого виробника.

Багато хто у Вашингтоні, навіть хвалячи роботу Маска в сферах національної безпеки, тепер вважає Маска занадто "владним і безрозсудним". WP зазначає, що майже всі опитані для статті чиновники описали Маска як "настільки ж непостійного і зарозумілого, наскільки і геніального".

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Один чиновник Білого дому описав мільярдера так: "Ілон всюдисущий… Він вважає, що він такий подарунок людству, що йому не потрібні ніякі запобіжники, що він знає, як краще".

Двоє людей, які добре знають Маска, сказали, що Маск імпульсивний, і це змушує його говорити речі, які шкодять його власним інтересам - тенденція, яка заважає державним чиновникам розраховувати на Маска. Сам Маск заявив, що у нього синдром Аспергера і ніхто не повинен очікувати, що він буде "спокійним, нормальним чуваком".

Кілька високопоставлених урядових чиновників заявили, що вони працюють над тим, щоб зменшити свою залежність від Маска, включаючи партнерство з конкурентами і заохочення їх за допомогою державних контрактів і субсидій. Минулого тижня Сабріна Сінгх, заступник прес-секретаря Пентагону заявила, що "це не тільки SpaceX. Є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їм потрібно на полі бою".

Якщо Маск купить соцмережу Twitter, ключовою проблемою будуть можливі важелі впливу, які інші особи можуть мати на Маска, коли він контролює платформу, де деякі користувачі поширюють дезінформацію і розпалюють політичні розбіжності. Як оборонний підрядник США, Маск пройшов перевірку, але кілька високопоставлених чиновників заявили, що хочуть більш ретельної перевірки, включаючи будь-які плани розширення в Росії і Китаї. Кілька високопоставлених американських урядовців мають питання, чи впливають бізнес-інтереси Маска на його погляди на міжнародні відносини.

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