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"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 21:25
Ілон Маск, фото Getty Images

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно: "Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

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Теми: Ілон Маск
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