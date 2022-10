"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Джерело: Маск у Twitter

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free