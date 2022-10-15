"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
Субота, 15 жовтня 2022, 21:25
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
Джерело: Маск у Twitter
The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for freeРеклама:— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022
Дослівно: "Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
- Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.
- У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.
- Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
- 15 жовтня Маск розповів, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.