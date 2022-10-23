"Высокомерный, но гениальный": Вашингтон все больше беспокоит влияние Илона Маска — WP

Вашингтон все больше обеспокоен тем, что американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск вмешивается в нестабильные геополитические вопросы, а чиновники работают над тем, чтобы уменьшить зависимость правительства от Маска.

Источник: источники WP

Детали: WP опросил два десятка высокопоставленных государственных чиновников. Они говорили о Маске только на условиях анонимности.

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Издание пишет, что двадцатилетнее партнерство между Маском и федеральным правительством помогло Штатам вернуться к глобальному доминированию в космосе и перейти на электромобили, а также сделало Маска всемирно известным "генеральным директором". Однако сейчас предприниматель редко посещает Вашингтон и все чаще критикует федеральное правительство. По словам людей, которые непосредственно работают с ним, он разговаривает с президентами других государств и премьер-министрами. В мае бразильские официальные лица заявили, что Маск встречался с Жаиром Болсонару, президентом Бразилии. Маск заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 18 месяцев назад, но опроверг сообщения о том, что он разговаривал с Путиным непосредственно перед тем, как предложить свой "мирный план" в отношении Украины.

Маск продает свои самые современные ракеты и аэрокосмические технологии Южной Корее, Турции и все более длинном списке других стран. У него есть заводы Tesla в Германии и Китае. Он также владеет и контролирует более 3 тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли - гораздо больше, чем любая страна, включая Соединенные Штаты. Американские военные используют ракеты и услуги спутниковой связи Маска для своих беспилотников, кораблей и самолетов. NASA в настоящее время не имеет возможности доставить американских астронавтов на Международную космическую станцию без его космической капсулы. И в то время, когда изменение климата является главным приоритетом Белого дома, у Маска больше электромобилей на дорогах США, чем у любого другого производителя.

Многие в Вашингтоне, даже хваля работу Маска в сферах национальной безопасности, теперь считают Маска слишком "властным и безрассудным". WP отмечает, что почти все опрошенные для статьи чиновники описали Маска как "столь же непостоянного и высокомерного, насколько и гениального".

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Один чиновник Белого дома описал миллиардера так: "Илон вездесущий... Он считает, что он такой подарок человечеству, что ему не нужны никакие предохранители, что он знает, как лучше".

Два человека, которые хорошо знают Маска, сказали, что Маск импульсивен, и это заставляет его говорить вещи, которые вредят его собственным интересам - тенденция, которая мешает государственным чиновникам рассчитывать на Маска. Сам Маск заявил, что у него синдром Аспергера и никто не должен ожидать, что он будет "спокойным, нормальным чуваком".

Несколько высокопоставленных правительственных чиновников заявили, что они работают над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от Маска, включая партнерство с конкурентами и поощрение их с помощью государственных контрактов и субсидий. На прошлой неделе Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что "это не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что им нужно на поле боя".

Если Маск купит соцсеть Twitter, ключевой проблемой будут возможные рычаги влияния, которые другие лица могут иметь на Маска, когда он контролирует платформу, где некоторые пользователи распространяют дезинформацию и разжигают политические разногласия. Как оборонный подрядчик США, Маск прошел проверку, но несколько высокопоставленных чиновников заявили, что хотят более тщательной проверки, включая любые планы расширения в России и Китае. У нескольких высокопоставленных американских правительственных чиновников есть вопросы, влияют ли бизнес-интересы Маска на его взгляды на международные отношения.

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