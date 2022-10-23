В Енергодарі був приліт у готель, який облюбували окупанти – мер
Неділя, 23 жовтня 2022, 11:27
Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов повідомив, що зранку 23 жовтня в місті був "приліт" у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти, – будівля пошкоджена.
Джерело: Орлов у Telegram
Пряма мова мера: "Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу".
Деталі: Орлов зазначив, що наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу.
Водночас він наголосив, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти.
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