В Енергодарі був приліт у готель, який облюбували окупанти – мер

Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов повідомив, що зранку 23 жовтня в місті був "приліт" у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти, – будівля пошкоджена.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова мера: "Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу".

Деталі: Орлов зазначив, що наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу.

Водночас він наголосив, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти.