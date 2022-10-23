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В Энергодаре был прилет в отель, который облюбовали оккупанты – мэр

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 11:27
Поврежденный отель. Фото из Telegram Орлова

Мэр оккупированного Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов сообщил, что утром 23 октября в городе был "прилет" в местный отель, который любили использовать оккупанты, – здание повреждено.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь мэра: "Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения".

Детали: Орлов отметил, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этого обстрела.

В то же время он отметил, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты.

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Темы: Энергодароккупациявойна
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