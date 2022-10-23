Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Энергодаре был прилет в отель, который облюбовали оккупанты – мэр

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 11:27
В Энергодаре был прилет в отель, который облюбовали оккупанты – мэр
Поврежденный отель. Фото из Telegram Орлова

Мэр оккупированного Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов сообщил, что утром 23 октября в городе был "прилет" в местный отель, который любили использовать оккупанты, – здание повреждено.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь мэра: "Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения".

Реклама:

Детали: Орлов отметил, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этого обстрела.

В то же время он отметил, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты.

Темы: Энергодароккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: