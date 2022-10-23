В Курській області побудували 2 лінії оборони, хочуть ще третю
Неділя, 23 жовтня 2022, 12:49
Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Роботу вели спільно з Міноборони Росії і прикордонним управлінням у Курській області".
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Деталі: За його словами, 3 лінія оборони буде готова до 5 листопада. "Ми готові відбити будь-які зазіхання на нашу територію", - заявив він.
Що було раніше:
- 22 жовтня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що там почали встановлювати "захисні споруди".
- За даними британської розвідки, Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.
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