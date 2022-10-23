В Курській області побудували 2 лінії оборони, хочуть ще третю

Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Роботу вели спільно з Міноборони Росії і прикордонним управлінням у Курській області".

Деталі: За його словами, 3 лінія оборони буде готова до 5 листопада. "Ми готові відбити будь-які зазіхання на нашу територію", - заявив він.

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