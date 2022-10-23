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В Курській області побудували 2 лінії оборони, хочуть ще третю

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 12:49
В Курській області побудували 2 лінії оборони, хочуть ще третю
Фото: Старовойт у Telegram

Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Роботу вели спільно з Міноборони Росії і прикордонним управлінням у Курській області".

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Деталі: За його словами, 3 лінія оборони буде готова до 5 листопада. "Ми готові відбити будь-які зазіхання на нашу територію", - заявив він.

 
 
 
 
 

Що було раніше:

  • 22 жовтня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що там почали встановлювати "захисні споруди".
  • За даними британської розвідки, Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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