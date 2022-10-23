В Курській області побудували 2 лінії оборони, хочуть ще третю

Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Роботу вели спільно з Міноборони Росії і прикордонним управлінням у Курській області".

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Деталі: За його словами, 3 лінія оборони буде готова до 5 листопада. "Ми готові відбити будь-які зазіхання на нашу територію", - заявив він.

Що було раніше:

22 жовтня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що там почали встановлювати "захисні споруди".

За даними британської розвідки, Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.