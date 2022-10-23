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В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 12:49
В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью
Фото: Старовойт в Telegram

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области".

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Детали: По его словам, 3 линия обороны будет готова к 5 ноября. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - заявил он.

 
 
 
 
 

Що предшествовало:

  • 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что там начали устанавливать "защитные сооружения".
  • По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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