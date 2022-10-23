В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области".

Детали: По его словам, 3 линия обороны будет готова к 5 ноября. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - заявил он.

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