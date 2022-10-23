В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области".

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Детали: По его словам, 3 линия обороны будет готова к 5 ноября. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - заявил он.

Що предшествовало:

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что там начали устанавливать "защитные сооружения".

По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.