В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью
Воскресенье, 23 октября 2022, 12:49
Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе.
Источник: Старовойт в Telegram
Прямая речь Старовойта: "На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области".
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Детали: По его словам, 3 линия обороны будет готова к 5 ноября. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - заявил он.
Що предшествовало:
- 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что там начали устанавливать "защитные сооружения".
- По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.
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