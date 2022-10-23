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В Іркутську на будинок впав винищувач "Су-30", пілоти загинули

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 13:56
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Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач "Су-30", 2 пілоти загинули, жертв серед населення немає.

Джерело: Кобзєв у Telegram, "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Кобзєва: "За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії СУ".

Деталі: Губернатор повідомив, що виїхав на місце події. "Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає", - додав він.

Пресслужба головного управління МНС в Іркутській області уточнює, що під час випробувального польоту зазнав аварії літак Су-30. "Літак упав у межах міста, у секторі приватної забудови. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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На місці аварії сталося загоряння.

Су-30 - багатоцільовий винищувач покоління "4+", розроблений ОКБ Сухого і серійно випускається на Іркутському авіазаводі.

Що було раніше: Увечері 17 жовтня в російському Єйську військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку під час набору висоти, повідомлялось про 15 загиблих. 

Теми: Росіявійна
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