Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іркутську на будинок впав винищувач "Су-30", пілоти загинули

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 13:56
В Іркутську на будинок впав винищувач Су-30, пілоти загинули
скриншот

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач "Су-30", 2 пілоти загинули, жертв серед населення немає.

Джерело: Кобзєв у Telegram, "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Реклама:

Пряма мова Кобзєва: "За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії СУ".

Деталі: Губернатор повідомив, що виїхав на місце події. "Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Пресслужба головного управління МНС в Іркутській області уточнює, що під час випробувального польоту зазнав аварії літак Су-30. "Літак упав у межах міста, у секторі приватної забудови. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії сталося загоряння.

Су-30 - багатоцільовий винищувач покоління "4+", розроблений ОКБ Сухого і серійно випускається на Іркутському авіазаводі.

Що було раніше: Увечері 17 жовтня в російському Єйську військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку під час набору висоти, повідомлялось про 15 загиблих. 

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: