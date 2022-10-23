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В Иркутске на дом упал истребитель "Су-30", пилоты погибли

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 13:56
В Иркутске на дом упал истребитель Су-30, пилоты погибли
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске на 2-этажный дом упал истребитель "Су-30", два пилота погибли, жертв среди населения нет.

Источник: Кобзев в Telegram, "Интерфакс", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

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Прямая речь Кобзева: "По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ".

Детали: Губернатор сообщил, что выехал на место происшествия. "Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет", - добавил он.

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Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области уточняет, что во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. "Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте крушения произошло возгорание.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

Что предшествовало: Вечером 17 октября в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на многоэтажку при наборе высоты, собщалось о 15 погибших.

Темы: Росcиявойна
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