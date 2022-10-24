Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січ" із ворогом

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 09:32
скриншот

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації, що підтверджують його співпрацю з ворогом.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо".

Що передувало: 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.

23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.

ВІДЕО ДНЯ

За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Теми: СБУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні

Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу

ЗСУ витіснили ворога з 4 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Зеленський: Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Чубаров пропонує "переформатувати" автономний статус Криму

Усі новини...
СБУ
Двигуни "Мотор Січ" знайшли в збитих вертольотах РФ, Богуслаєв отримав підозру - СБУ
СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело
В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
Останні новини
02:54
ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування
01:43
Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих
00:55
Українські євреї звернулися до Ізраїлю — просять допомогти подолати безпілотники
00:44
Генерал Сирський розповів про стратегію ЗСУ під час звільнення Харківщини
00:30
Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв
23:58
Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США
23:43
Росія і "брудна бомба": МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні на її запит
23:38
30 лівих демократів закликають Байдена до прямих переговорів із Росією
23:33
Під час окупації Київщини загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців – ОВА
23:32
Уряд Молдови пропонує обмежити використання ліфтів та освітлення для економії електроенергії
Усі новини...