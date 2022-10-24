СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с врагом
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, подтверждающие его сотрудничество с врагом.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым - фактически поддерживало врага и помогало ему обстреливать украинские города и села.
При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, рассуждал о "нацистах" в Украине и т.д".
Что предшествовало: 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.