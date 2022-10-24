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Дітей з Енергодару залишили в РФ "на невизначений термін" – мер Мелітополя

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 13:03
Ілюстративне Фото з gettyimages

Росіяни не повернули назад до батьків дітей, яких вивезли з захопленого Енергодару у "літні табори" в Росії та окупованому Криму, залишивши їх там на "невизначений термін".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Деталі: За його словами, спочатку гауляйтери окупованої частини Запорізької області анонсували відправку дітей на "відпочинок" та "навчання". Тепер, коли діти з перебувають в Краснодарському краї, надсилають батькам повідомлення, що їхні діти затримуються  на невизначений термін.  

Пряма мова: "Першими стали діти з тимчасово окупованого Енергодару. Вони вже мали повертатися (з літніх таборів - ред.), однак росіяни вийшли на зв’язок з батьками і попросили, щоб дітям передали зимові речі. Тобто діти поки повертатись не будуть".

Більше деталей: Мер нагадав, що до цього гауляйтери Мелітополя теж намагались відправити дітей до Криму, Краснодару, Тули і Волгограду, проте спротив батьків не дав їм це зробити.   

Федоров просить батьків з окупованих територій не віддавати дітей російським загарбникам: "Є висока ймовірність того, що росіяни будуть утримувати їх як живий щит і не повернуть додому".

Теми: Енергодардітиокупація
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