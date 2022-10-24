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Детей из Энергодара оставили в РФ "на неопределенный срок" – мэр Мелитополя

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 13:03
Детей из Энергодара оставили в РФ на неопределенный срок – мэр Мелитополя
Иллюстративное Фото с gettyimages

Россияне не возвращают обратно к родителям детей, которых вывезли из оккупированного Энергодара в "летние лагеря" в России и захваченном Крыму, оставив их там на "неопределенный срок".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, сначала гауляйтеры оккупированной части Запорожской области анонсировали отправку детей на "отдых" и "обучение". Теперь, когда дети находятся в Краснодарском крае, присылают родителям сообщения, что их дети задерживаются на неопределенный срок.  

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Прямая речь: "Первыми стали дети с временно оккупированного Энергодара. Они уже должны были возвращаться (из летних лагерей - ред.), однако россияне вышли на связь с родителями и попросили, чтобы детям передали зимние вещи. То есть дети пока возвращаться не будут".

Больше деталей: Мэр напомнил, что до этого гауляйтеры Мелитополя тоже пытались отправить детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, однако сопротивление родителей не дало им это сделать.   

Федоров просит родителей с оккупированных территорий не отдавать детей российским захватчикам: "Есть высокая вероятность того, что россияне будут удерживать их как живой щит и не вернут домой"

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Темы: Энергодардетиоккупация
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