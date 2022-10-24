Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Детей из Энергодара оставили в РФ "на неопределенный срок" – мэр Мелитополя

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 13:03
Иллюстративное Фото с gettyimages

Россияне не возвращают обратно к родителям детей, которых вывезли из оккупированного Энергодара в "летние лагеря" в России и захваченном Крыму, оставив их там на "неопределенный срок".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, сначала гауляйтеры оккупированной части Запорожской области анонсировали отправку детей на "отдых" и "обучение". Теперь, когда дети находятся в Краснодарском крае, присылают родителям сообщения, что их дети задерживаются на неопределенный срок.  

Прямая речь: "Первыми стали дети с временно оккупированного Энергодара. Они уже должны были возвращаться (из летних лагерей - ред.), однако россияне вышли на связь с родителями и попросили, чтобы детям передали зимние вещи. То есть дети пока возвращаться не будут".

Больше деталей: Мэр напомнил, что до этого гауляйтеры Мелитополя тоже пытались отправить детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, однако сопротивление родителей не дало им это сделать.   

Федоров просит родителей с оккупированных территорий не отдавать детей российским захватчикам: "Есть высокая вероятность того, что россияне будут удерживать их как живой щит и не вернут домой"

Темы: Энергодардетиоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Журналисты идентифицировали 30 российских военных, которые наводят ракеты по Украине

Дело "Мотор-Сичи": суд взял под стражу Богуслаева и Дзюбу

ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Чубаров предлагает "переформатировать" автономный статус Крыма

Все новости...
Энергодар
Оккупированный Энергодар на грани гуманитарной катастрофы – мэр
В Энергодаре был прилет в отель, который облюбовали оккупанты – мэр
Оккупанты начали вывозить из Энергодара награбленное – "Энергоатом"
Последние новости
02:54
ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" — данные Командования
01:43
Украинский Красный Крест требует жестких мер против российского за сбор денег для семей мобилизованных
00:55
Украинские евреи обратились к Израилю — просят помочь преодолеть беспилотники
00:44
Генерал Сырский рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковщины
00:30
Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв
23:58
Резников поговорил с Остином и анонсировал новый пакет военной помощи США
23:43
Россия и "грязная бомба": МАГАТЭ посетит два ядерных объекта в Украине по ее запросу
23:38
30 левых демократов призывают Байдена к прямым переговорам с Россией
23:33
Во время оккупации Киевщины захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев – ОВА
23:32
Правительство Молдовы предлагает ограничить использование лифтов и освещения для экономии электроэнергии
Все новости...