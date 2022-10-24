В Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів окупантів – поліція
Правоохоронці вилучили в деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно поліція: "Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВЦА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств".
Деталі: Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею.
Загалом поліцейські вилучили 13 мішків з документами.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
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Передісторія:
- Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.