В Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів окупантів – поліція

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Правоохоронці вилучили в деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно поліція: "Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВЦА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств".

Деталі: Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею.

Загалом поліцейські вилучили 13 мішків з документами.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

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