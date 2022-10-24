Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів окупантів – поліція

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 15:54
В Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів окупантів – поліція
Тут і далі фото поліції

Правоохоронці вилучили в деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно поліція: "Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВЦА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств". 

Реклама:
 

Деталі: Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею. 

 

Загалом поліцейські вилучили 13 мішків з документами. 

 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Треба вижигати Москву". Як "група селюків" била росіян в Ізюмі

Передісторія:

Теми: ІзюмХарківська областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Ізюм
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Посол Франції відвідав Ізюм
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: