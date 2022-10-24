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В Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів окупантів – поліція

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 15:54
Тут і далі фото поліції

Правоохоронці вилучили в деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно поліція: "Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВЦА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств". 

 

Деталі: Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею. 

 

Загалом поліцейські вилучили 13 мішків з документами. 

 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Теми: ІзюмХарківська областьдеокупація
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