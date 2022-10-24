В Изюме изъяли 13 мешков секретных документов оккупантов – полиция
Правоохранители изъяли в деоккупированном Изюме на Харьковщине секретные документы оккупантов, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области с маршрутом движения.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно полиция: "Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий".
Детали: Обнаружили "находку" в подвальном помещении на территории лицея.
В общем полицейские изъяли 13 мешков с документами.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
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Предыстория:
- Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.