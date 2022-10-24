В Изюме изъяли 13 мешков секретных документов оккупантов – полиция

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Правоохранители изъяли в деоккупированном Изюме на Харьковщине секретные документы оккупантов, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области с маршрутом движения.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно полиция: "Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий".

Детали: Обнаружили "находку" в подвальном помещении на территории лицея.

В общем полицейские изъяли 13 мешков с документами.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

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