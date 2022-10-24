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В Изюме изъяли 13 мешков секретных документов оккупантов – полиция

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 15:54
Здесь и далее фото полиции

Правоохранители изъяли в деоккупированном Изюме на Харьковщине секретные документы оккупантов, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области с маршрутом движения.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно полиция: "Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий". 

 

Детали: Обнаружили "находку" в подвальном помещении на территории лицея. 

 

В общем полицейские изъяли 13 мешков с документами.

 

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

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Предыстория:

  • Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.

Темы: ИзюмХарьковская областьдеоккупация
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