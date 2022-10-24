Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затриманий Богуслаєв більше 20 років має громадянство РФ

Олександр ШумілінПонеділок, 24 жовтня 2022, 16:47
Затриманий Богуслаєв більше 20 років має громадянство РФ
скріншот

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, з 2000 року має російське громадянство.

Джерело: програма "Схеми", яка наводить документи

Деталі: Згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 15 жовтня 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Отримав він російський паспорт 18 жовтня 2000 року.

Реклама:
 
скріншот
 
скріншот

Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до цього паспорта.

З 2000 року Богуслаєв 4 рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Теми: авіаСБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
авіа
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: