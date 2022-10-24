Затриманий Богуслаєв більше 20 років має громадянство РФ

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, з 2000 року має російське громадянство.

Джерело: програма "Схеми", яка наводить документи

Деталі: Згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 15 жовтня 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Отримав він російський паспорт 18 жовтня 2000 року.

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Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до цього паспорта.

З 2000 року Богуслаєв 4 рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

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