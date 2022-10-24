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Задержанный Богуслаев более 20 лет имеет гражданство РФ

Александр ШумилиПонедельник, 24 октября 2022, 16:47

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, которого Служба безопасности Украины задержала 22 октября по подозрению в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору, с 2000 года имеет российское гражданство.

Источник: программа "Схемы", которая приводит документы

Детали: Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Получил он российский паспорт 18 октября 2000 года.

Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к этому паспорту.

С 2000 года Богуслаев 4 раза избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Предыстория:

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
  • Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

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Темы: авиаСБУРосcия
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