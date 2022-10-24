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Зеленський змінив голову Київської військової адміністрації

Олександр ШумілінПонеділок, 24 жовтня 2022, 17:18
Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Відповідні укази розміщені на сайті президента. Таким чином Миколу Жирнова Зеленський звільнив із цієї посади.  

Попко народився 1961 року в Києві. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.

Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

У 2016-2019 роках був на посаді командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Жирнова на посаду начальника Київської міської військової адміністрації Зеленський призначив 1 березня.

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Теми: Київ
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