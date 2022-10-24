Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский сменил главу Киевской военной администрации

Александр ШумилинПонедельник, 24 октября 2022, 17:18
Зеленский сменил главу Киевской военной администрации
Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Сергея Попка начальником Киевской городской военной администрации.

Источник: указы Зеленского

Детали: Соответствующие указы размещены на сайте президента. Таким образом Николая Жирнова Зеленский уволил с этой должности. 

Реклама:

Попко родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.

В 2016-2019 годах был в должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Жирнова на должность начальника Киевской городской военной администрации Зеленский назначил 1 марта.

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: