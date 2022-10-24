Зеленский сменил главу Киевской военной администрации
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Сергея Попка начальником Киевской городской военной администрации.
Источник: указы Зеленского
Детали: Соответствующие указы размещены на сайте президента. Таким образом Николая Жирнова Зеленский уволил с этой должности.
Попко родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.
После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.
В 2016-2019 годах был в должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Жирнова на должность начальника Киевской городской военной администрации Зеленский назначил 1 марта.