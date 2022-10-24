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Зеленский сменил главу Киевской военной администрации

Александр ШумилиПонедельник, 24 октября 2022, 17:18
Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Сергея Попка начальником Киевской городской военной администрации.

Источник: указы Зеленского

Детали: Соответствующие указы размещены на сайте президента. Таким образом Николая Жирнова Зеленский уволил с этой должности. 

Попко родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.

В 2016-2019 годах был в должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Жирнова на должность начальника Киевской городской военной администрации Зеленский назначил 1 марта.

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Темы: Киев
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