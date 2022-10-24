У Бресті поблизу кордону з Україною білоруси проведуть військові навчання зі стрільбами

В білоруському Бресті пройдуть військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Аналітики наводять слова голови Брестського міськвиконкому Олександра Рогачука, який повідомив, що протягом поточного тижня в Бресті "буде чути стрілецьку канонаду, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки".

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Він повідомив, що причина в заходах 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні "Брестський" "згідно з планом підготовки на навчальний рік".

Передісторія:

23 жовтня Міністерство оборони Білорусі відзвітувало про прибуття російських військових на територію країни, на полігоні їх зустріли з хлібом-сіллю.

Інститут дослідження війни (ISW) і військова розвідка Великої Британії поки вважають ризик нового наступу з Білорусі низьким.