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У Бресті поблизу кордону з Україною білоруси проведуть військові навчання зі стрільбами

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 18:32
Фото: Беларускі Гаюн

В білоруському Бресті пройдуть військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Аналітики наводять слова голови Брестського міськвиконкому Олександра Рогачука, який  повідомив, що протягом поточного тижня в Бресті "буде чути стрілецьку канонаду, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки".

Він повідомив, що причина в заходах 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні "Брестський" "згідно з планом підготовки на навчальний рік".

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Теми: УкраїнаБілорусь
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