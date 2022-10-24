В Бресте вблизи границы с Украиной белорусы проведут военные учения со стрельбами
Понедельник, 24 октября 2022, 18:32
В белорусском Бресте пройдут военные учения со стрельбой и передвижением военной техники.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Детали: Аналитики приводят слова председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, который сообщил, что в течение текущей недели в Бресте "будет слышна стрелковая канонада, а также будет происходить передвижение различных видов техники".
Он сообщил, что причина в мероприятиях 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на полигоне "Брестский" "согласно плану подготовки на учебный год".
Предыстория:
- 23 октября Министерство обороны Беларуси отчиталось о прибытии российских военных на территорию страны, на полигоне их встретили с хлебом-солью.
- Институт исследования войны (ISW) и военная разведка Великобритании пока считают риск нового наступления из Беларуси низким.