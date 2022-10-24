В Бресте вблизи границы с Украиной белорусы проведут военные учения со стрельбами

В белорусском Бресте пройдут военные учения со стрельбой и передвижением военной техники.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Аналитики приводят слова председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, который сообщил, что в течение текущей недели в Бресте "будет слышна стрелковая канонада, а также будет происходить передвижение различных видов техники".

Он сообщил, что причина в мероприятиях 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на полигоне "Брестский" "согласно плану подготовки на учебный год".

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