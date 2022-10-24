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Богуслаєв заявив, що задоволений рішенням суду, який взяв його під варту

Альона Мазуренко Понеділок, 24 жовтня 2022, 20:08
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ. ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв заявив, що задоволенний рішенням Шевченківського суду Києва, який взяв його під варту на два місяці (до 20 грудня).

Джерело: Богуслаєв за підсумками засідання 24 жовтня

Деталі: Зокрема, підозюваний у колабораційній діяльності президент АТ "Мотор Січ" заявив, що задоволений рішенням суду, який арештував його на два місяці. 

Водночас, за його словами, це усе непорозуміння. 

Богуслаєв не відповів, чи має він відношення до поставок двигунів "Мотор Січі" для російських вертольотів. 

Богуслаєв заявив, що "наші вертольоти були кращими", а він - "просто конструктор".

Пряма мова Богуслаєва: "В нас 12 світових рекордів. Найкращі вертольоти. Я конструктор, я проектував це для української армії, для всіх силових структур. 20 років…"

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На питання про те чи були у нього контракти з російською компанією, яка співпрацює з армією РФ, яка напала на нашу країну - він не відповів та додав "Не в курсі".

Передісторія:

  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Теми: авіаСБУдержзрадаРосія
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