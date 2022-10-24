Богуслаєв заявив, що задоволений рішенням суду, який взяв його під варту

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв заявив, що задоволенний рішенням Шевченківського суду Києва, який взяв його під варту на два місяці (до 20 грудня).

Джерело: Богуслаєв за підсумками засідання 24 жовтня

Деталі: Зокрема, підозюваний у колабораційній діяльності президент АТ "Мотор Січ" заявив, що задоволений рішенням суду, який арештував його на два місяці.

Водночас, за його словами, це усе непорозуміння.

Богуслаєв не відповів, чи має він відношення до поставок двигунів "Мотор Січі" для російських вертольотів.

Богуслаєв заявив, що "наші вертольоти були кращими", а він - "просто конструктор".

Пряма мова Богуслаєва: "В нас 12 світових рекордів. Найкращі вертольоти. Я конструктор, я проектував це для української армії, для всіх силових структур. 20 років…"

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На питання про те чи були у нього контракти з російською компанією, яка співпрацює з армією РФ, яка напала на нашу країну - він не відповів та додав "Не в курсі".

Богуслаєв каже, що задоволений рішенням суду. Його взяли під варту pic.twitter.com/9M30SNPLCN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 24, 2022

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