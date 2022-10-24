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Богуслаєв заявив, що задоволений рішенням суду, який взяв його під варту

Альона Мазуренко Понеділок, 24 жовтня 2022, 20:08
Богуслаєв заявив, що задоволений рішенням суду, який взяв його під варту
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ. ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв заявив, що задоволенний рішенням Шевченківського суду Києва, який взяв його під варту на два місяці (до 20 грудня).

Джерело: Богуслаєв за підсумками засідання 24 жовтня

Деталі: Зокрема, підозюваний у колабораційній діяльності президент АТ "Мотор Січ" заявив, що задоволений рішенням суду, який арештував його на два місяці. 

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Водночас, за його словами, це усе непорозуміння. 

Богуслаєв не відповів, чи має він відношення до поставок двигунів "Мотор Січі" для російських вертольотів. 

Богуслаєв заявив, що "наші вертольоти були кращими", а він - "просто конструктор".

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Пряма мова Богуслаєва: "В нас 12 світових рекордів. Найкращі вертольоти. Я конструктор, я проектував це для української армії, для всіх силових структур. 20 років…"

На питання про те чи були у нього контракти з російською компанією, яка співпрацює з армією РФ, яка напала на нашу країну - він не відповів та додав "Не в курсі".

Передісторія:

  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Теми: авіаСБУдержзрадаРосія
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