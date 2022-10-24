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Богуслаев заявил, что доволен решением суда, который взял его под стражу

Алена МазуренкоПонедельник, 24 октября 2022, 20:08
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил, что доволен решением Шевченковского суда Киева, который взял его под стражу на два месяца (до 20 декабря).

Источник: Богуслаев по итогам заседания 24 октября

Детали: В частности, подозреваемый в коллаборационной деятельности президент АО "Мотор Сич" заявил, что доволен решением суда, который арестовал его на два месяца. 

В то же время, по его словам, это все недоразумение. 

Богуслаев не ответил, имеет ли он отношение к поставкам двигателей "Мотор Сичи" для российских вертолетов. 

Богуслаев заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он - "просто конструктор".

Прямая речь Богуслаева: "У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет..."

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На вопрос о том были ли у него контракты с российской компанией, которая сотрудничает с армией РФ, которая напала на нашу страну - он не ответил и добавил "Не в курсе".

Предыстория:

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
  • Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Темы: авиаСБУгосизменаРосcия
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