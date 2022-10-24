Богуслаев заявил, что доволен решением суда, который взял его под стражу
Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил, что доволен решением Шевченковского суда Киева, который взял его под стражу на два месяца (до 20 декабря).
Источник: Богуслаев по итогам заседания 24 октября
Детали: В частности, подозреваемый в коллаборационной деятельности президент АО "Мотор Сич" заявил, что доволен решением суда, который арестовал его на два месяца.
В то же время, по его словам, это все недоразумение.
Богуслаев не ответил, имеет ли он отношение к поставкам двигателей "Мотор Сичи" для российских вертолетов.
Богуслаев заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он - "просто конструктор".
Прямая речь Богуслаева: "У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет..."
На вопрос о том были ли у него контракты с российской компанией, которая сотрудничает с армией РФ, которая напала на нашу страну - он не ответил и добавил "Не в курсе".
Богуслаєв каже, що задоволений рішенням суду. Його взяли під варту pic.twitter.com/9M30SNPLCN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 24, 2022
Предыстория:
- 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
- 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
- По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
- Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.