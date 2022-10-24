Українська розвідка назвала причину падіння російського винищувача в Іркутську

Причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор у російському Іркутську стала низька якість проведенних раніше ремонтних робіт.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Дослівно: "Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок.

Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів".

Передісторія:

23 жовтня під час льотних випробувань Су-30 упав на двоповерховий приватний будинок в російському Іркутську. Обидва льотчики загинули, власники зруйнованого будинку не постраждали.

Причиною падіння винищувача могла стати втрата пілотами свідомості через залишок азоту в кисневих балонах, заявили в російському Слідчому комітеті.