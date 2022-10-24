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Українська розвідка назвала причину падіння російського винищувача в Іркутську

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 20:44
Наслідки падіння літака Су-30. Скріншот з відео

Причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор у російському Іркутську стала низька якість проведенних раніше ремонтних робіт.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Дослівно: "Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок.

Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів".

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Теми: розвідкаавіа
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