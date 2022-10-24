Падіння літака в Іркутську: пілоти втратили свідомість через азот – росЗМІ

Фото з місця падіння Су-30 в Іркутську. Фото СК РФ

Причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор у російському Іркутську могла стати втрата пілотами свідомості через залишок азоту в кисневих балонах.

Джерело: Слідком РФ, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб

Пряма мова співрозмовника видання: "До втрати свідомості екіпажу міг призвести залишок азоту в кисневих балонах".

Деталі: Повідомляється, що причиною цього могла стати помилка наземного персоналу.

Водночас Слідком РФ розглядає дві основні версії падіння літака: відмова авіаційної техніки та помилка пілотування.

Повідомляється, що слідчі проводять додатковий огляд місця події. Уже вилучені зразки палива, заправленого в літак, уніфікована газорозрядна станція з медичним киснем, призначено хімічні та судово-медичні експертизи, проведено виїмку льотно-технічної документації на повітряне судно.

А також зазначається, що вже допитали керівництво і співробітників авіапідприємства.

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