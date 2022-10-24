Падіння літака в Іркутську: пілоти втратили свідомість через азот – росЗМІ
Причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор у російському Іркутську могла стати втрата пілотами свідомості через залишок азоту в кисневих балонах.
Джерело: Слідком РФ, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб
Пряма мова співрозмовника видання: "До втрати свідомості екіпажу міг призвести залишок азоту в кисневих балонах".
Деталі: Повідомляється, що причиною цього могла стати помилка наземного персоналу.
Водночас Слідком РФ розглядає дві основні версії падіння літака: відмова авіаційної техніки та помилка пілотування.
Повідомляється, що слідчі проводять додатковий огляд місця події. Уже вилучені зразки палива, заправленого в літак, уніфікована газорозрядна станція з медичним киснем, призначено хімічні та судово-медичні експертизи, проведено виїмку льотно-технічної документації на повітряне судно.
А також зазначається, що вже допитали керівництво і співробітників авіапідприємства.
Передісторія:
- 23 жовтня під час льотних випробувань Су-30 упав на двоповерховий приватний будинок в російському Іркутську. Обидва льотчики загинули, власники зруйнованого будинку не постраждали.
- Увечері 17 жовтня бомбардувальник Су-34 впав біля дев'ятиповерхівки в російському Єйську, що розташований недалеко від окупованого Маріуполя. Пілоти літака катапультувалися. У житловому будинку почалася пожежа. За останніми даними, загинули 15 осіб, понад 20 постраждали.
- У Росії дійшли висновку, що причиною авіакатастрофи військового літака в Єйську, внаслідок чого загинуло 15 людей, було потрапляння чайок у двигун бомбардувальника.