Украинская разведка назвала причину падения российского истребителя в Иркутске

Причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске стало низкое качество проведенных ранее ремонтных работ.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.

Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально показали, что экипаж аварийного самолета - погиб, вероятно из-за неисправной кислородной системы. После окончания топлива, неисправный самолет упал на жилой дом.

Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов".

Предыстория:

23 октября во время летных испытаний Су-30 упал на двухэтажный частный дом в российском Иркутске. Оба летчика погибли, владельцы разрушенного дома не пострадали.

Причиной падения истребителя могла стать потеря пилотами сознания из-за остатка азота в кислородных баллонах, заявили в российском Следственном комитете.