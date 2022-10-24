Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская разведка назвала причину падения российского истребителя в Иркутске

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 20:44
Последствия падения самолета Су-30. Скриншот из видео

Причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске стало низкое качество проведенных ранее ремонтных работ.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.

Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально показали, что экипаж аварийного самолета - погиб, вероятно из-за неисправной кислородной системы. После окончания топлива, неисправный самолет упал на жилой дом.

Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов".

Предыстория:

  • 23 октября во время летных испытаний Су-30 упал на двухэтажный частный дом в российском Иркутске. Оба летчика погибли, владельцы разрушенного дома не пострадали.
  • Причиной падения истребителя могла стать потеря пилотами сознания из-за остатка азота в кислородных баллонах, заявили в российском Следственном комитете.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму

фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Веерные отключения: во вторник ограничат электроснабжение во всех областях

Все новости...
разведка
РФ организует "волны мобилизации", как во времена Второй мировой войны – ГУР
Буданов: По финалу Медведчук появился в Москве
Россияне готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него – Буданов
Последние новости
15:27
Кремль планирует вторые за год ядерные учения "Гром" – СМИ
15:22
фотоТелескоп Хаббл сделал снимок "замковой щели" в космосе
15:10
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
15:03
Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму
14:59
видео"На концерт Кобзона": спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов
14:50
Петиция о восстановлении разрушенного дроном дома в Киеве набрала необходимое количество голосов
14:46
Германия предоставит Украине 20 миллионов евро на резервное оборудование
14:35
В Ровенской области 12-летняя школьница убивала кошек на камеру: зоозащитники обратились в полицию
14:33
Украина до сих пор должна России $606 млн: что это за долг и при чем здесь оккупация Крыма?
14:31
Россияне почти не выпускают желающих выехать с оккупированных территорий
Все новости...