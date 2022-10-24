Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Богуслаєва підтвердив його російський паспорт

Вікторія Рощина, Альона Мазуренко Понеділок, 24 жовтня 2022, 21:05
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ. ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Адвокат президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт, а контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро держава.

Джерело: журналістка з зали суду

Деталі: Адвокат Богуслаєва, якого 24 жовтня взяли під варту, Ярослав Волинець сказав, що питання про можливе оскарження рішення суду він узгоджуватиме з клієнтом пізніше.

Захисник додав, що він може коментуватувати лише ті епізоди, які розглядалися у засіданні.

Пряма мова: "Як пояснив мій клієнт, то по першому епізоду - розмови були, але поставок не було. Другий епізод - підтвердили фактично і прокурори, що не відбулись поставки".

Він сказав, що розмови першого епізоду нібито були про контракти, які укладені раніше.

Пряма мова: "Травневі та березневі розмови - про контракт 2021 року, а основні контракти взагалі 2008 року. "Мотор-Січ" поставляє на Росію багато-багато років. Ця ж справа - часів війни вже".

ВІДЕО ДНЯ

Волинець наголосив, що у 2021 році, попри війну, добро на контракт дала "держава Україна в особі державних органів".

Він також наголосив, що слідчі нібито не надали доказів тому, що після поставки товару через "дружню для нас країну" - були перенаправлені в Росію.

Також адвокат підтвердив наявність російського паспорта у клієнта, але зазначив, що не обговорював цю тему з ним.

На уточнення про можливе лобіювання Богуслаєвим закону в РФ щодо заборони ЗМІ публікувати інформацію про держзакупівлі - адвокат зазначив, що не буде коментувати це, оскільки про це не йшлось на засіданні, як і розмови нібито Богуслаєва з представниками РФ про спроби постачання товару в Росію через різні країни.

Представники правоохоронних органів, які обізнані зі справою нам зазначили у коментарі, що слідство провело експертизу голосу, як підтверджує, що на записах - голос Богуслаєва.

Передісторія:

  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту.
  • 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Теми: авіадержзрадаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму

фото Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Британії

Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

фотоУ замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

Усі новини...
авіа
Українська розвідка назвала причину падіння російського винищувача в Іркутську
Богуслаєв заявив, що задоволений рішенням суду, який взяв його під варту
Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу
Останні новини
15:48
фото, відеоШтайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
15:47
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ: через нього в Крим перекинули ворожу бронетехніку
15:41
Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині
15:39
ЄБРР виділить 500 мільйонів євро позик для "Укренерго" та "Нафтогазу"
15:37
Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції
15:34
У Kia не виключають можливості згортання бізнесу в Росії
15:27
Росія планує ядерні навчання "Гром" – ЗMІ
15:22
фотоТелескоп Хаббл зробив знімок "замкової щілини" у космосі
15:10
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
15:03
Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму
Усі новини...