Адвокат Богуслаева подтвердил его российский паспорт

Адвокат президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт, а контракты по поставке двигателей, которые потом оказались в российских вертолетах, якобы дало добро государство.

Источник: журналистка из зала суда

Детали: Адвокат Богуслаева, которого 24 октября взяли под стражу, Ярослав Волынец сказал, что вопрос о возможном обжаловании решения суда он будет согласовывать с клиентом позже.

Защитник добавил, что он может комментировать только те эпизоды, которые рассматривались в заседании.

Прямая речь: "Как пояснил мой клиент, то по первому эпизоду - разговоры были, но поставок не было. Второй эпизод - подтвердили фактически и прокуроры, что не состоялись поставки".

Он сказал, что разговоры первого эпизода якобы были о контрактах, которые заключены ранее.

Прямая речь: "Майские и мартовские разговоры - о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор-Сич" поставляет на Россию много-много лет. Это же дело - времен войны уже".

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Волынец подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на войну, добро на контракт дало "государство Украина в лице государственных органов".

Он также отметил, что следователи якобы не предоставили доказательств того, что после поставки товара через "дружественную для нас страну" - были перенаправлены в Россию.

Также адвокат подтвердил наличие российского паспорта у клиента, но отметил, что не обсуждал эту тему с ним.

На уточнение о возможном лоббировании Богуслаевым закона в РФ о запрете СМИ публиковать информацию о госзакупках - адвокат отметил, что не будет комментировать это, поскольку об этом не шла речь на заседании, как и разговоры якобы Богуслаева с представителями РФ о попытках поставки товара в Россию через разные страны.

Представители правоохранительных органов, которые знакомы с делом нам отметили в комментарии, что следствие провело экспертизу голоса, которая подтверждает, что на записях - голос Богуслаева.

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