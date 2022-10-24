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Адвокат Богуслаева подтвердил его российский паспорт

Виктория Рощина, Алена МазуренкоПонедельник, 24 октября 2022, 21:05
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Адвокат президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт, а контракты по поставке двигателей, которые потом оказались в российских вертолетах, якобы дало добро государство.

Источник: журналистка из зала суда

Детали: Адвокат Богуслаева, которого 24 октября взяли под стражу, Ярослав Волынец сказал, что вопрос о возможном обжаловании решения суда он будет согласовывать с клиентом позже.

Защитник добавил, что он может комментировать только те эпизоды, которые рассматривались в заседании.

Прямая речь: "Как пояснил мой клиент, то по первому эпизоду - разговоры были, но поставок не было. Второй эпизод - подтвердили фактически и прокуроры, что не состоялись поставки".

Он сказал, что разговоры первого эпизода якобы были о контрактах, которые заключены ранее.

Прямая речь: "Майские и мартовские разговоры - о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор-Сич" поставляет на Россию много-много лет. Это же дело - времен войны уже".

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Волынец подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на войну, добро на контракт дало "государство Украина в лице государственных органов".

Он также отметил, что следователи якобы не предоставили доказательств того, что после поставки товара через "дружественную для нас страну" - были перенаправлены в Россию.

Также адвокат подтвердил наличие российского паспорта у клиента, но отметил, что не обсуждал эту тему с ним.

На уточнение о возможном лоббировании Богуслаевым закона в РФ о запрете СМИ публиковать информацию о госзакупках - адвокат отметил, что не будет комментировать это, поскольку об этом не шла речь на заседании, как и разговоры якобы Богуслаева с представителями РФ о попытках поставки товара в Россию через разные страны.

Представители правоохранительных органов, которые знакомы с делом нам отметили в комментарии, что следствие провело экспертизу голоса, которая подтверждает, что на записях - голос Богуслаева.

Предыстория:

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
  • Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта.
  • 24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

Темы: авиагосизменаРосcия
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