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Росіяни запустили "Шахеди" з Білорусі

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 11:20
Скриншот з alerts.in.ua

Російські окупанти запустили дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі – у Києві та області оголошена повітряна тривога.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у розвідці, начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами співрозмовника видання, окупанти запустили 10 "Шахедів".

Як пояснив Юрій Ігнат, якщо оголошена повітряна тривога, то загроза ударів є.

Пряма мова Ігната: "Якщо є тривога, то є вона не просто так – існує і загроза. Ми щось зараз коментувати не можемо, бо, якщо є тривога, то однозначно є і загроза, а тоді відповідно йде бойова робота – щось коментувати зможемо по результатах.

Але ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують на Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять".

Деталі: Він зазначив, що вдень трохи легше збивати дрони, бо візуально ціль видно.

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І вдень повітряні сили можуть залучити більше сил та засобів для збиття "Шахедів" – це і великокаліберні  кулемети, і зенітна зброя, і ПЗРК – мобільні вогневі групи, і ЗРК, та авіація.

Передісторія: 

Теми: КиївКиївська областьбезпілотникиБілорусь
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