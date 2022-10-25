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Россияне запустили "Шахеды" из Беларуси

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 11:20
Скриншот з alerts.in.ua

Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси – в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Источник: собеседники "Украинской правды" в разведке, начальник службы связей с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам собеседника издания, оккупанты запустили 10 "Шахедов".

Как пояснил Юрий Игнат, если объявлена воздушная тревога, то угроза ударов есть.

Прямая речь Игната: "Если есть тревога, то есть она не просто так – существует и угроза. Мы что-то сейчас комментировать не можем, потому что, если есть тревога, то однозначно есть и угроза, а тогда соответственно идет боевая работа – что-то комментировать сможем по результатам.

Но вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – они их имеют и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют на Киев именно из белорусского направления – они по руслу Днепра летят".

Детали: Он отметил, что днем немного легче сбивать дроны, потому что визуально цель видна.

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И днем воздушные силы могут привлечь больше сил и средств для сбивания "Шахедов" – это и крупнокалиберные пулеметы, и зенитное оружие, и ПЗРК – мобильные огневые группы, и ЗРК, и авиация.

Предыстория: 

  • 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: КиевКиевская областьбеспилотникиБеларусь
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