ПВК "Вагнера" масово набирає з в'язниць хворих на ВІЛ та гепатит, їх маркують браслетами

Російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема, ВІЛ та гепатит C, явище вже набуло масового характеру.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Про масовий характер свідчить той факт, що лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області набрали понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.

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Для "маркування" інфікованих бойовиків, командування "вагнерівців" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту.

За даними розвідки, серед бойовиків зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК "Вагнер" .

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: На початку вересня у мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.