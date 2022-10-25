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ЧВК "Вагнера" массово набирает из тюрем больных ВИЧ и гепатитом, их маркируют браслетами

Станислав ПогориловВторник, 25 октября 2022, 11:34
Фото: ГУР

Российская ЧВК "Вагнер" начала массово набирать заключенных для войны в Украине, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности, ВИЧ и гепатитом C, явление уже приобрело массовый характер.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: О массовом характере свидетельствует тот факт, что только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области набрали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Для "маркировки" инфицированных боевиков, командование "вагнеровцев" заставляет их надевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - в случае гепатита.

По данным разведки, среди боевиков растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются предоставлять помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже выявлены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнер".

Что предшествовало: В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

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Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
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