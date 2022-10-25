Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЧВК "Вагнера" массово набирает из тюрем больных ВИЧ и гепатитом, их маркируют браслетами

Станислав ПогориловВторник, 25 октября 2022, 11:34
ЧВК Вагнера массово набирает из тюрем больных ВИЧ и гепатитом, их маркируют браслетами
Фото: ГУР

Российская ЧВК "Вагнер" начала массово набирать заключенных для войны в Украине, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности, ВИЧ и гепатитом C, явление уже приобрело массовый характер.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: О массовом характере свидетельствует тот факт, что только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области набрали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Реклама:

Для "маркировки" инфицированных боевиков, командование "вагнеровцев" заставляет их надевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - в случае гепатита.

По данным разведки, среди боевиков растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются предоставлять помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже выявлены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнер".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Вагнер
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: