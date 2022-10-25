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Влада РФ змусила студентів коледжів шити спорядження для окупантів

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 жовтня 2022, 15:57
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Російська влада змусила студентів 143 коледжів шити для загарбниів спорядження, починаючи від термобілизни і закінчуючи спальними мішками.

Джерело: видання "DOXA"

Деталі: Примусову роботу студентів названо "Ми поруч", проходить вона начебто під егідою Російської співдружності коледжів.

У Бурятії працю учнів використовують для виробництва маскувальних костюмів для снайперів, а у Свердловській області для постачання військових залучили студентів з обмеженими можливостями здоров'я.

У Костромі шиттям термобілизни займаються студентки коледжу побутового сервісу. Посилки з одягом і "подарунками" передадуть у Міноборони, звідки їх направлять військовим.

В Астраханській області для військових виготовляють балаклави та медичні сумки. Змушують це робити студентів Астраханського губернського технікуму, коледжу арт-фешн індустрії та Астраханського технологічного технікуму. Робота проводиться "у вільний від занять час".

У Краснокаменську Забайкальського краю учні Краснокаменського промислово-технологічного коледжу шиють ковдри. Ініціатива в цьому закладі називається "Клаптикове тепло". Працюють студентки зі спеціальності "швачка", а також ті, хто проживає в гуртожитку.

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У Ямало-Ненецькому автономному окрузі змусити студентів шити одяг для військових запропонував депутат Максим Лазарєв. Він заявив, що вже направив пропозицію в регіональний департамент освіти.

Виготовляти спорядження для учасників вторгнення в Україну вимагають не тільки від учнів коледжів, а й студентів вишів. Так, у Бурятії студентки Східно-Сибірського державного університету технологій та управління пошили маскувальні костюми для снайперів.

У коледжі "Джерело" Сисерті Свердловської області шиють балаклави для мобілізованих із використанням праці студенток з обмеженими можливостями здоров'я.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження

Теми: війнаУкраїнаРосія
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