Власти РФ заставили студентов колледжей шить снаряжение для оккупантов

Российские власти заставили студентов 143 колледжей шить для захватчиков снаряжение, начиная от термобелья и заканчивая спальными мешками.

Источник: издание "DOXA"

Детали: Принудительная работа студентов названа "Мы рядом", проходит она якобы под эгидой Российского содружества колледжей.

В Бурятии труд учащихся используют для производства маскировочных костюмов для снайперов, а в Свердловской области для снабжения военных привлекли студентов с ограниченными возможностями здоровья.

В Костроме шитьем термобелья занимаются студентки колледжа бытового сервиса. Посылки с одеждой и "подарками" передадут в Минобороны, откуда их направят военным.

В Астраханской области для военных изготавливают балаклавы и медицинские сумки. Вынуждают это делать студентов Астраханского губернского техникума, колледжа арт-фешн индустрии и Астраханского технологического техникума. Работа проводится "в свободное от занятий время".

В Краснокаменске Забайкальского края учащиеся Краснокаменского промышленно-технологического колледжа шьют одеяла. Инициатива в этом заведении называется "Лоскутное тепло". Работают студентки по специальности "швея", а также те, кто проживает в общежитии.

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В Ямало-Ненецком автономном округе заставить студентов шить одежду для военных предложил депутат Максим Лазарев. Он заявил, что уже направил предложение в региональный департамент образования.

Изготавливать снаряжение для участников вторжения в Украину требуют не только от учащихся колледжей, но и студентов вузов. Так, в Бурятии студентки Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сшили маскировочные костюмы для снайперов.

В колледже "Джерело" Сысерти Свердловской области шьют балаклавы для мобилизованных с использованием труда студенток с ограниченными возможностями здоровья.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, российское военное командование имеет проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения