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Українцям пояснили, як врятуватись від "брудної бомби"

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 16:15
Фото ілюстративне з сайту spravdi.gov.ua

"Брудна бомба", про яку останнім часом стали багато говорити в Росії, є сумішшю вибухівки і радіоактивних речовин, вона не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення на певні території, тому у випадку її застосування українцям треба перебувати в укритті.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно Стратком: ""Брудна бомба" – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Не слід плутати її з ядерною зброєю і вибухом на АЕС. "Брудні бомби" ще називають "зброєю терористів", бо вони в першу чергу – інструмент залякування".

Деталі: Центр стратегічних комунікацій вважає малоймовірним застосування "брудної бомби" проти українців, але наголошує, що росіяни – терористи, тому до загрози ядерних провокацій треба ставитись серйозно.

Наголошується, що "брудна бомба" не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Її головною небезпекою є сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.

У випадку застосування "брудної бомби" українцям необхідно пройти в укриття, залишатися там і слухати подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.

Важливо також дотримуватись тих же рекомендацій, які давала влада на випадок ядерного вибуху.

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Передісторія: 

  • 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".
  • Раніше російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела повідомляло, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
  • Пропагандисти навіть вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану".
  • Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану "провокацію України".

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