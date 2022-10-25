Українцям пояснили, як врятуватись від "брудної бомби"

"Брудна бомба", про яку останнім часом стали багато говорити в Росії, є сумішшю вибухівки і радіоактивних речовин, вона не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення на певні території, тому у випадку її застосування українцям треба перебувати в укритті.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно Стратком: ""Брудна бомба" – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Не слід плутати її з ядерною зброєю і вибухом на АЕС. "Брудні бомби" ще називають "зброєю терористів", бо вони в першу чергу – інструмент залякування".

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Деталі: Центр стратегічних комунікацій вважає малоймовірним застосування "брудної бомби" проти українців, але наголошує, що росіяни – терористи, тому до загрози ядерних провокацій треба ставитись серйозно.



Наголошується, що "брудна бомба" не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Її головною небезпекою є сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.



У випадку застосування "брудної бомби" українцям необхідно пройти в укриття, залишатися там і слухати подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.



Важливо також дотримуватись тих же рекомендацій, які давала влада на випадок ядерного вибуху.

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