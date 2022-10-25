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Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 16:15
Украинцам объяснили, как спастись от грязной бомбы
Фото иллюстративное с сайта spravdi.gov.ua

"Грязная бомба", о которой в последнее время стали много говорить в России, является смесью взрывчатки и радиоактивных веществ, она не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на определенные территории, поэтому в случае ее применения украинцам нужно находиться в укрытии.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно Стратком: ""Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например, динамита, и радиоактивных веществ. Не следует путать ее с ядерным оружием и взрывом на АЭС. "Грязные бомбы" еще называют "оружием террористов", потому что они в первую очередь – инструмент запугивания".

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Детали: Центр стратегических коммуникаций считает маловероятным применение "грязной бомбы" против украинцев, но отмечает, что россияне – террористы, поэтому к угрозе ядерных провокаций надо относиться серьезно.

Отмечается, что "грязная бомба" не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Ее главной опасностью является сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

В случае применения "грязной бомбы" украинцам необходимо пройти в укрытие, оставаться там и слушать дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.

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Важно также придерживаться тех же рекомендаций, которые давала власть на случай ядерного взрыва.

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Предыстория: 

  • Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
  • Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. 
  • Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана". 
  • После єтого Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".

Темы: ядерное оружиеРосcиявойнапровокации
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