Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"
"Грязная бомба", о которой в последнее время стали много говорить в России, является смесью взрывчатки и радиоактивных веществ, она не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на определенные территории, поэтому в случае ее применения украинцам нужно находиться в укрытии.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Дословно Стратком: ""Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например, динамита, и радиоактивных веществ. Не следует путать ее с ядерным оружием и взрывом на АЭС. "Грязные бомбы" еще называют "оружием террористов", потому что они в первую очередь – инструмент запугивания".
Детали: Центр стратегических коммуникаций считает маловероятным применение "грязной бомбы" против украинцев, но отмечает, что россияне – террористы, поэтому к угрозе ядерных провокаций надо относиться серьезно.
Отмечается, что "грязная бомба" не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Ее главной опасностью является сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.
В случае применения "грязной бомбы" украинцам необходимо пройти в укрытие, оставаться там и слушать дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.
Важно также придерживаться тех же рекомендаций, которые давала власть на случай ядерного взрыва.
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Предыстория:
- Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
- Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
- Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана".
- После єтого Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".