Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"

"Грязная бомба", о которой в последнее время стали много говорить в России, является смесью взрывчатки и радиоактивных веществ, она не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на определенные территории, поэтому в случае ее применения украинцам нужно находиться в укрытии.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно Стратком: ""Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например, динамита, и радиоактивных веществ. Не следует путать ее с ядерным оружием и взрывом на АЭС. "Грязные бомбы" еще называют "оружием террористов", потому что они в первую очередь – инструмент запугивания".

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Детали: Центр стратегических коммуникаций считает маловероятным применение "грязной бомбы" против украинцев, но отмечает, что россияне – террористы, поэтому к угрозе ядерных провокаций надо относиться серьезно.

Отмечается, что "грязная бомба" не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Ее главной опасностью является сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

В случае применения "грязной бомбы" украинцам необходимо пройти в укрытие, оставаться там и слушать дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.

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Важно также придерживаться тех же рекомендаций, которые давала власть на случай ядерного взрыва.

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