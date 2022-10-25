Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 16:15
Фото иллюстративное с сайта spravdi.gov.ua

"Грязная бомба", о которой в последнее время стали много говорить в России, является смесью взрывчатки и радиоактивных веществ, она не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на определенные территории, поэтому в случае ее применения украинцам нужно находиться в укрытии.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно Стратком: ""Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например, динамита, и радиоактивных веществ. Не следует путать ее с ядерным оружием и взрывом на АЭС. "Грязные бомбы" еще называют "оружием террористов", потому что они в первую очередь – инструмент запугивания".

Детали: Центр стратегических коммуникаций считает маловероятным применение "грязной бомбы" против украинцев, но отмечает, что россияне – террористы, поэтому к угрозе ядерных провокаций надо относиться серьезно.

Отмечается, что "грязная бомба" не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Ее главной опасностью является сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

В случае применения "грязной бомбы" украинцам необходимо пройти в укрытие, оставаться там и слушать дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.

Важно также придерживаться тех же рекомендаций, которые давала власть на случай ядерного взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Ядерный взрыв: алгоритм действий на случай опасности

Предыстория: 

  • Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
  • Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. 
  • Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана". 
  • После єтого Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".

Темы: ядерное оружиеРосcиявойнапровокации
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру

Зеленский поговорил с новым премьером Британии Сунаком и пригласил его в Украину

Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине

Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

Все новости...
ядерное оружие
Россия планирует ядерные учения "Гром" – СМИ
Россия и "грязная бомба": МАГАТЭ посетит два ядерных объекта в Украине по ее запросу
РФ и "грязная бомба": США до сих пор не видят признаков подготовки России к ядерному удару
Последние новости
10:00
Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом
09:59
В Киевской области продолжается разминирование, можно услышать взрывы
09:42
Зеленский и Штайнмайер договорились о поддержке партнерства городов и патронате над Черниговщиной
09:34
Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине – СМИ
09:30
В Киеве в среду продолжились веерные отключения в среду
09:22
Британские разведчики считают, что Россию все больше будут беспокоить взрывы на РЖД
09:12
Россия потеряла в войне еще 480 человек, два средства ПВО и 7 беспилотников
08:57
Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности
08:49
Генсек НАТО предостерег РФ от использования фальшивых поводов для эскалации
08:35
Лидер пророссийской партии Болгарии с 24 февраля дважды встречался с Лавровым – СМИ
Все новости...