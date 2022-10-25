Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води

У разі підриву Каховської ГЕС російськими військами тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди.

Джерело: секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю британському телеканалу Sky News

Деталі: Зокрема на запитання про інформацію, що Росія може підірвати дамбу, щоб зупинити просування українських військ у напрямку Херсона Данілов зазначив буквально таке.

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Пряма мова: "Нам доведеться почекати і подивитись, але якщо вони її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди.

Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води".