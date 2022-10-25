Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 16:54

В случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News

Детали: В частности на вопрос об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона Данилов отметил буквально следующее.

Прямая речь: "Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда.

Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаДаниловКрым
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру

Зеленский поговорил с новым премьером Британии Сунаком и пригласил его в Украину

Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине

Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

Все новости...
Херсонская область
Россияне почти не выпускают желающих выехать с оккупированных территорий
На Херсонщине оккупанты обстреляли гражданское авто: двое погибших
Оккупанты жалуются, что в Херсоне не хотят принимать российские рубли
Последние новости
10:31
Арестована коллаборационистка, передавшая оккупантам 2 млн грн, украденных у "Укрпочты" - СБУ
10:26
На деоккупированной Донетчине нашли тела мирных жителей – ОВА
10:25
Германия одобрила противоречивые инвестиции Китая в порт Гамбурга
10:22
Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в следующем году - Bloomberg
10:13
Пока Путин не потерпит поражение на поле боя, он не захочет вести переговоры - Маргарет Макмиллан
10:13
Украинская энергосистема подверглась крупнейшей атаке в истории: возможен ли блэкаут
10:00
Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом
09:59
В Киевской области продолжается разминирование, можно услышать взрывы
09:42
Зеленский и Штайнмайер договорились о поддержке партнерства городов и патронате над Черниговщиной
09:34
Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине – СМИ
Все новости...