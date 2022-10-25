Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды

В случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News

Детали: В частности на вопрос об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона Данилов отметил буквально следующее.

Прямая речь: "Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда.

Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды".