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Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 16:54

В случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News

Детали: В частности на вопрос об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона Данилов отметил буквально следующее.

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Прямая речь: "Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда.

Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды".

Темы: Херсонская областьвойнаДаниловКрым
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