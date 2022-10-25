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Данілов - Кадирову: Якщо не знищити РФ, вони повернуться знову вбивати чеченських жінок і дітей

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 13:18
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порадив ставленику Кремля Рамзану Кадирову забиратися з України і відстоювати незалежність рідної землі, поки агресор не зацікавився і її знищенням.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули..."

Що передувало: Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ.

Він закликав "стирати з землі" українські міста.

Нагадаємо: На пленарному засіданні Верховної Ради 18 жовтня 2022 року нардепи визнали Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудили вчинення геноциду чеченського народу.

Довідка: У 1994-1996 рр. тривала перша війна між Ічкерією та Росією, яка завершилася перемогою Ічкерії та визнання її незалежності. Російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії, РФ втратила, за чеченськими даними, до 80 000 тисяч солдат вбитими, але офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тис. солдатів.

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На стороні Ічкерії воювали добровольці з України.

Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва.

У 1999 році під приводом нібито "захисту мирних громадян" РФ розпочала другу війну із Ічкерією і окупувала країну. Партизанська війна в країні тривала до 2009 р. 

Росія визнала Ічкерію суб'єктом РФ "Чеченською Республікою", а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син - Рамзан. 

Теми: війнаДаніловЧечня
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