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В российском Совбезе увидели "сотни сект" в Украине и захотели "десатанизации"

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 17:46
Заседание Совбеза РФ. Фото иллюстративное

Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Павлова

Детали: По словам Павлова Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей, поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом. Павлов считает, что точное количество сект в Украине неизвестно, но "счет идет на сотни".

Прямая речь: "Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей".

"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации"".

Предыстория: Ранее Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ. Он призвал "стирать с земли" украинские города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал Кадырову убираться из Украины и отстаивать независимость родной земли, пока агрессор не заинтересовался и ее уничтожением.

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Темы: УкраинаРосcиявойна
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