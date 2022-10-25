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На Харьковщине в оккупации 28 населенных пунктов - ОВА

Алена МазуренкоВторник, 25 октября 2022, 21:34

По состоянию на 25 октября в Харьковской области пока остаются временно захваченными 28 населенных пунктов (5 дней назад таких было 32). 

Источник: Харьковская ОВА в комментарии "Укринформ", председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Дословно: "Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Двуречанской и Петропавловской громад в Купянском районе".

Детали: Синегубов отметил, что в области ведутся активные боевые действия: "И погода, и враг вносят свои коррективы - никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли".

На брифинге 20 октября Синегубов отметил, что на Харьковщине остаются под оккупацией еще 32 населенных пункта.

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Темы: Харьковская областьдеоккупацияоккупациявойна
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