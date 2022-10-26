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Відплата буде справедливою і неминучою – Зеленський про удар по Дніпру

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 01:59
фото: facebook Зеленського

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що "відплата буде справедливою і неминучою" за ракетний удар по Дніпру.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Кожного дня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано.

Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою".

Що передувало: У Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на автозаправці. Мер міста повідомив про мінімум двох загиблих - серед них вагітна жінка та оператор автомийки.

Теми: ЗеленськийДніпровійна
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