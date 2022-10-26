Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 01:59
Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру
фото: facebook Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным" за ракетный удар по Днепру.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

Реклама:

Сегодня состоялся очередной ракетный удар. В результате него в Днепре погибли два человека. Среди них - беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.

Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным".

Что предшествовало: В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших - среди них беременная женщина и оператор автомойки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийДнепрвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: