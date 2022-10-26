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Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 01:59
фото: facebook Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным" за ракетный удар по Днепру.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

Сегодня состоялся очередной ракетный удар. В результате него в Днепре погибли два человека. Среди них - беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.

Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным".

Что предшествовало: В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших - среди них беременная женщина и оператор автомойки.

Темы: ЗеленскийДнепрвойна
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