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ЗСУ знищили ворожі міномети, ЗРК і склад з боєприпасами – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 03:30
фото: ОК Південь

На півдні українські військові відбили ворожі спроби прорвати лінію захисту і знищили 26 загарбників, ворожі міномети, ЗРК і склад з боєприпасами.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "По обіді (25 жовтня – ред.) ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій.

Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами.

В наших підрозділах – без втрат. А втрати ворога уточнюються".

Деталі: Двічі за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти.

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В тому числі нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка – з танка, а Вищетарасівка на Нікопольщині опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню.

У Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито 2 ворожих дрони-камікадзе, випущених із кримського напрямку.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань.

Командування повідомляє про такі підтверджені втрати ворога: 26 загарбників, 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс "ТОР", 6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат дорозвідується.

У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а відтак – і 20 "Калібрів".

Теми: Збройні силивійна
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